¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦µþ¥»¥é£Ä¡Ëµð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£¸Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£·²ó¤ËÅÐÈÄ¡££±²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££³¡½£±¤Î£·²ó¤Ë£´ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦¼ã·î¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¥´¥í¡£Ê¡ÅÄ¤ò£±£µ£²¥­¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¡£ºÇ¸å¤ÏÂÀÅÄ¤ò¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µ£³¥­¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££¹µå¤ÇÂÇ¼Ô£³¿Í¤òÍÞ¤¨¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡££´¡½£±¤Î£¸²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éºòµ¨¤Þ¤ÇÂçÀª¤Ï