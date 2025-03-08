¿åÌÚ¤·¤²¤ëË×¸å10Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤Î·æºîÁª¤¬4·î6Æü9»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§ÌîÂô²í»Ò¤Ï¡È²¶¤¿¤Á¤Î¸ç¶õÁü¡É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëDAIMA¡Ù¤Ë¹ï¤ó¤À¿·¤·¤¤À¼ Âè1´ü～Âè6´ü¤ÎÃæ¤«¤éËè½µ1ÏÃ¤º¤ÄÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î·æºîÁª¡£¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¤Îµ´ÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¿Ø¤¬ÀªÂ·¤¤¡£Âè1´ü¡¦Âè2´ü¤Çµ´ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿ÌîÂô²í»Ò¡¢