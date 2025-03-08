2022Ç¯6·î¤Î¹ñ²ñ¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤ä¥Ð¥«¥é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÒ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢¤³¤ì¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö´Ø·¸¾ÊÄ£¤¬Ï¢·È¤ò¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¼èÄù¤ê¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼èÄù¤ê¾õ¶·¤¬¤¹¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¶á¤´¤í¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø·¸¤·¤¿»ö