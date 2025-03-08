»Ò¤É¤â¤Î¿©¤Ù¤«¤±¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÎÂÞ¡¢»È¤¤¤«¤±¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÂÞ¡Ä³«ÉõºÑ¤ß¤Î¿©¤ÙÊª¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤­¤¬¤Á¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÞ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤­¤ÎÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎØ¥´¥à¤äÂÞ»ß¤á¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÎØ¥´¥à¤äÂÞ»ß¤á¥¯¥ê¥Ã¥×°Ê³°¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤­¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Çò(@012_shiro)¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤«¤µ¤Ð¤ë¿©¤Ù¤«¤±¤ÎÂÞ¤Ë