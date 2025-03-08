¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê28¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤äÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¸¥§¥·¡¼¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õ¼êÆ»¾ì¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡Ö»öÌ³½ê¤Î¿Í¤¬¡È¥Ï¡¼¥Õ¤Ã¤Ý¤¤»ÒÃµ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î»Ò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£Èà¤¬ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡È»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢º£¤â»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤í¤½¤íËÜµ¤½Ð