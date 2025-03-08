¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÁª¼ê¤ÎµåÃÄÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÁª¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£MLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿14Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢11Ç¯´Ö¤ò¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£MLBÄÌ»»1823»î¹ç¤Ç1939°ÂÂÇ¡¢282ËÜÎÝÂÇ¡¢945ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÁª¼ê¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥·¡¼¥º¥óºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ·â¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò1ÅÙ¡¢¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é