¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾­´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âè74´üALSOKÇÕ²¦¾­Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè5¶É¤¬3·î8Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Î¡Öµì½ÂÂôÅ¡ Ãæ¤Î²È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¾¡Éé¥á¥·¤Ï¡¢Æ£°æ²¦¾­¤¬¡Ö¼Ñ¤Ü¤¦¤È¤¦¡×¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¥«¥ì¡¼¤ä¤­¤½¤Ð¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÂô±É°ì¤ÈÆ£°æ²¦¾­¤¬°¦¤·¤¿¡È¼Ñ¤Ü¤¦¤È¤¦¡É¿¼Ã«»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦¾­ÀïÂè5¶É¡£ÂÐ¶É¤ÎÆâÍÆ¤È¤â