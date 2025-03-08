¢¡³«¶Èµ­Ç°»î¹çµð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£¸Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÃæÅÄÊâÌ´ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡È£±¹æ¡É¤È¤Ê¤ë£³¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Çºå¿À¤Î£·ÈÖ¼ê¡¦¥Ù¥¿¥ó¥»¥¹¤ÈÂÐÀï¡££²¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤Î£±£´£¸¥­¥í¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤­¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£ÃæÅÄ¤Ï£²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¶¯¸ª¤È¹­¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤òÀ¸¤«¤·¤¿