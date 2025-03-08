¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦µþ¥»¥é£Ä¡Ëµð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£¸Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·£´²ó£µ£·µå¤òÅê¤²¡¢£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡££±¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢£³ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤Î°ÂÂÇ¤ÈÆÜµÜ¤Ø¤Î»Íµå¤Ç£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£µÈÖ¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££²²ó¤â°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡££³²ó¤Ï£±»à¤«¤é£²ÈÖ¡¦ÇþÃ«¤Ëº¸Á°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££´²ó¤Ï£´ÈÖ¡¦ÆÜ