Âè79²óJABAÅìµþ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡Ö³«ËëÆü¤³¤É¤â»Ïµå¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Åù¡¹ÎÏµå¾ì¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ·ò¿­¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡£»Ïµå¼°Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ¡¦ÂçÃ«Î¶ÂÀ´ÆÆÄ¤ËÁø¶ø¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¤â¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÏÓ¤òÂç¤­¤¯¿¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¡£¿ÀµÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤­¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£