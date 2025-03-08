DEEP¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØDEEP LIVE TOUR 2025 ～COLOR～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§EXILE THE SECOND¡¢TAKAHIRO¡¢TJBB¤éLDH¥á¥ó¥ÐーÂç½¸¹ç¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡É¤Ê¡ØÂçËºÇ¯²ñ¡Ù¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢3·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDEEP LINK presents DEEP¤È¸ì¤é¤¦²ñ ÎáÏÂ¼·Ç¯¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ 2024Ç¯¤Ë°ú¤­Â³¤­3¿ÍÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢7·î¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈé