¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤¬Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÍèÆü½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡££°¡½£°¤Î½é²ó£±»àÆóÎÝ¤Ç½éµå¤Î¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¤·¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£¶»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡¢½é¤á¤Æ£³ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ê£´ÈÖ¤¬£²ÅÙ¡¢£µÈÖ¤¬£³ÅÙ¡Ë¡£´üÂÔ¤ÎÃæ¼´¸õÊä¤¬£³ÈÖµ¯ÍÑ¤ËÂ¨¡¢·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£