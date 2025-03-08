¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè5Àá¡Û2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)16:00¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕFCÅìµþ(8°Ì/6pt) vs ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì(2°Ì/10pt)[Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]¢¡²ÝÂê¤Ï·èÄêÎÏ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤ò¡ÚFCÅìµþ¡ÛÁ°Àá¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔÀï¡£¹¶¤á¹þ¤àÅ¸³«¤Ï¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¹¶·â¿Ø¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£MFËÌ¸¶Ëê¤¬15ºÐ¤ÇJ1»Ë¾åºÇÇ¯¾¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²ÝÂê¤âÉâ¤­Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Àá