¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤Ï3·î1Æü¡Á14Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤ò¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆÃÊÌºÆÈÎ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ß¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù ¥Í¥ª¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸56mm¡Ú2023Ç¯¡Û¡×(495±ß)Æ±¼Ò¤Ç¤Ï3·î15Æü¡Á12·î14Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè3ÃÆ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎºÆÈÎ¤Ï¡¢Æ±´ë²è¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿