¡Ö£Ê£Á£Â£ÁÅìµþÂç²ñ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ£³¡Ý£±°ñ¾ë¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ê£¸Æü¡¢Åù¡¹ÎÏµå¾ì¡Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ¤¬½éÀï¤Ë¾¡Íø¡££±·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î·»¡¦Î¶ÂÀ´ÆÆÄ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¸ø¼°Àï½éºÓÇÛ¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡££°¡Ý£°¤Î»°²ó¤Ë¡¢£²»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÀ¥¸ÍÂÙÃÏÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¬²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ°ì¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡¢À¹²¬ÂçÉÕ¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£²Ö´¬Åì½Ð¿È¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£±