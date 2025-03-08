1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ºù¼ù¥ë¥¤(56)¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö³§ÍÍ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©Á°²óÅê¹Æ¤«¤é¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌó1¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£·î3·î¤Ïºù¼ù¥ë¥¤¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¹¡×¤È8Æü¤Ë56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Öº£½µ¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·