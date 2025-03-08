Î¦¾å¤ÎÅìÂçºå»Ôµ­Ï¿²ñ¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â2Ç¯¤Îµ×ÊÝÑÛ¡Ê17¡Ë¤¬3¥ì¡¼¥¹¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£À¤³¦Î¦¾åÏ¢ÌÁ¡ÊWA¡Ë¤«¤éÆüËÜµ­Ï¿¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿800m¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢²þ¤á¤Æµ­Ï¿¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ×ÊÝÑÛ¤¬800£í¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤â½çÄ´¤ÊÄ´À°ÆüËÜµ­Ï¿¤Ï¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÚÎ¦¾å¡¦ÅìÂçºå»Ôµ­Ï¿²ñ¡Û¤³¤Îµ­Ï¿²ñ¤ÏÆüËÜµ­Ï¿¤äÀ¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½àµ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¡¢¸øÇ§µ­Ï¿ÂÐ¾Ý¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á»²¹Íµ­