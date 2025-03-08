º´¡¹Ä®¤¬È¯Ãí¤·¤¿¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò½ä¤ê¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤òÆÃÄê¤Î¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤ÆÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÄ®Ä¹¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹Ä®Ä¹¤Î¸Å¾± ¹äÍÆµ¿¼Ô(77)¤Èº´¡¹Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷ »³¸ý ¾ðÆóÍÆµ¿¼Ô(62)¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÌÚÅÄ ±É»°ÍÆµ¿¼Ô(53)¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£ ¸Å¾±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º´¡¹Ä®¤Î¾¾À¥ÃÄÃÏ¤Îµë¿å´É²þ½¤¹©»ö¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤ò½ä¤ê¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤ò»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ë