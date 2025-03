「グリッド」 (C) 2025 Disney and its related entities 俳優業を基盤とする5人組グループ・5urprise(サプライズ)出身で、"塩顔イケメン"と言われるなど日本でも人気の高いソ・ガンジュン。「恋はチーズ・イン・ザ・トラップ」(2016年)や「天気がよければ会いにゆきます」(2020年)など数々の恋愛ドラマでも存在感を発揮する一方で、そんなロマンス演技とのギャップで役者としての奥深さを表現したのが、入隊前最後の主演ドラ