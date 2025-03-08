À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¶ÌÂ¤ÍÛÆó¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¡áÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡á¤¬¡¢µ­²±¤ò¤¿¤É¤ê²«¶â´ü¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×¤ò¸ì¤êÄ¾¤·¤¿¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¾¡Íø¤Î±É¸÷¤È¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¶ÌÂ¤ÍÛÆó¤µ¤ó¡Ê£Î£Ð£ÏË¡¿ÍÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¸¦µæ²ñ¤Î¾¾±Ê°ìÀ®¤µ¤óÄó¶¡¡Ë1951Ç¯¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æî³¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿ÇÆ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢½é¤ÎÆüËÜ°ì¤È