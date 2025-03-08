ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤Ï9Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°Æü8Æü¤ÏÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¡¢Âçºå¾ì½êÃ´ÅöÉôÄ¹¤Î°ËÀª¥Î³¤¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ËÌ¾¡òª¡Ë¡¢¿³È½Éô¤Î¿ÆÊý¤é¤¬15Æü´Ö¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤¿¡£¿·²£¹Ë¤ÎË­¾ºÎ¶¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêÀ­¤ÏË­ÉÙ¤ÇÆþ¾ì·ô¤Ï´°Çä¡£°ËÀª¥Î³¤ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½éÆü¤ò·Þ¤¨»Ï¤Þ¤ë´¶¤¸¡£°Â¿´¡¢°ÂÁ´¡¢»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¿·²£¹Ë¤ÎË­¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¡£¡ÖË­¾ºÎ¶¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¾ì