アイドルグループ・CLOSE YOUR EYESのサクラダ ケンシンが、『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』第1話にて自宅が火事になった過去を振り返りながら、アイドルを目指したきっかけを明かした。【映像】火事になった当時のケンシンCLOSE YOUR EYESは、サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』を経て、2024年12月に誕生した7人組グローバルボーイズグループ。4月2日にデビューを迎える。ABEMAが国内独占・無料配信