¥â¥Ç¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºØÆ£¶³Âå¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ºØÆ£¶³Âå¡Ö±ð¤á¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¡Ù¤ò7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþ°áÁõ¤ÇÇ®¾§¤¹¤ëºØÆ£¶³ÂåËÜºî¤Ï¡¢YouTube¥é¥¤¥Ö¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢À¸²ñµÄ¡×(MC¡§´ßÌÀÆü¹á¡Ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤È¤È¤â¤Ë·è¤á¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£Áª¤Ð¤ì¤¿°áÁõ¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡È¥­¥ã¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¡¢ºØÆ£¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ