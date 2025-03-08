¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¡õ¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê59¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÄï¡¦È»µ±¤µ¤ó¡Ê¥È¥·¥­¡¿26¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄï¤¬¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¡È´é½Ð¤·¡É¸ø³«¤·¤¿¥Ò¥í¥ß¡õ¾¾ËÜ°ËÂå¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®±àÎ¿±û¾®±à¤Ï¡Ö¤Ö¤é¤¶¡¼Æ°²è¤ÇÂç·ö²Þ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»öÃçÄ¾¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤êºÇ¶á²ÈÂ²¥¹