À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤¬Â·¤¦¡ÖÆÁÅçÍ¢Æþ¼Ö¥·¥ç¥¦¡×¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¸Æü¤«¤éÆÁÅç»Ô¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆÁÅçÍ¢Æþ¼Ö¥·¥ç¥¦¡×¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸©Æâ³°¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦7¤«¹ñ¡¢22¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬70Âæ°Ê¾å¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ïº£Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡¢ID.