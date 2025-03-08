ÇÐÍ¥¤Î¿¿Ìð¥ß¥­¤µ¤ó¤¬¡¢³¤³°Î±³ØÀè¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¿Ìð¥ß¥­¡ÛÎ±³ØÃæ¡¦¥Æ¥¹¥È¤Ï ¡È70ÅÀ¡É ¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼ò¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀ¼±ç¡Ö´èÄ¥¤ê²á¤®¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼ò¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ÆÌÜ¤òâÔ¤ê¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤Ë¿»¤ëÉ½¾ð¤òÅê¹Æ¡£¡Öhomework¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ¶á¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤½µËö¤Ç¤¹¡×