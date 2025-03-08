¿²¤Æ¤¤¤ë¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¿²¤Æ¤¤¤ë¥æ¥­¤Á¤ã¤ó(4)¤ËÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¤ë¡¢¤Þ¤ë¤¯¤ó(2)¢£ÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¤ë¥Í¥³¡Ä´¨¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡©Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤ã¤ì¤¢¤¦ÆóÉ¤¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢°ìÉ¤¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤â¤¦°ìÉ¤¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÓÉÛ¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÂÎ¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Á°µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÌÓÉÛ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÉ¤¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¬´¨¤¯