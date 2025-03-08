º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ô¥¡¥Ê¥Ê¥¬¥ó(¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë²¿¤Ç¤â½Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¥¬¥ó)¡Ú¥½¥ì¥³¥ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦pt¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤«¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥½¥ì¥³¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Îpt¤µ¤óÂð¤Ç¤ÏÆÍÇ¡ÀïÆ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÅ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯¼Ô¡£ºöÎ¬¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÉð´ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ëÊª¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤ÈÃµ¤·¤ÆÌÜ