Ç½Âå»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤éÅê»ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ140Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½Âå·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯11·î¡¢Ç½Âå»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë³¤³°¤Ë½»¤à¥Ïー¥Õ¤Î½÷À­¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤«¤é¥é¥¤¥ó¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö»ä¤Î½ÇÉã¤¬Åê»ñ¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤â»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÅê