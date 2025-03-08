ÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À­¤Ë¤À¤±¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À­¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿½÷À­¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ë¤À¤«¤é¤È¸Æ¤Ó½Ð¤¹ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²Ë¤À¤«¤é¤ÈËÜÌ¿½÷À­¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í³Î¼Â¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À­¤ÎÅÔ¹ç¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¤¦Æü¼è¤ê¤ò·è¤á¤è¤¦