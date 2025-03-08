¡ÖÂÎ½Å¤ò¢þkg¸º¤é¤¹¤¿¤á¡×¡Ö¤ªÊ¢¤äÂÀ¤â¤â¤ò°ú¤­Äù¤á¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤µ¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½¬´·²½¤Ç¤­¤Ê¤¤Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢MAMAMOO¤Î¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú¥¢¥«È´¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å60kg¢ª46kg¤È14kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³Èà½÷¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÂÎ½Å60kg¢ª46kg¤Ë¸ºÎÌÀ®¸ù¡ª¥¢¥«È´¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎMAM