·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢Á°¶¶»Ô¶ð·ÁÄ®¤Ç¡ÖÎÙ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢1¿Í¤¬·Ú½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£