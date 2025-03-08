ºë¶Ì¸©¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò½ä¤ëÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖCanCam¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YouTuber¤ÎÃæÄ®°½¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖCanCam¡×¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿Åö»þ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÚ»Î³¤¥Í¥³»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë45ºÐ¡©¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡ª¡×¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿éâ¸¶Í§Î¤¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£