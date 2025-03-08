¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡ÆáÇÆÃÏºÛ¤Ç¡¢À­Èï³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤é¤¬¤½¤¦¸ý¤òÂ·¤¨¤ëºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î22Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥â¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Û¤«ÃíÌÜ¤ÎÌµºáÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿²­ÆìÃÏºÛÆ±ÃÏºÛ¤Ï¡¢20Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶¯À©À­¸òÃ×½ý¡¢½à¶¯À©À­¸òÃ×½ý¡Ê·ºË¡²þÀµ¸å¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÃ×½ýºá¤ËÁêÅö¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈÈºá¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ