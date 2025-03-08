Åìµþ±ØÈ¬½Å½§Â¦¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î7Æü¤«¤é¡Ø³«¶È20¼þÇ¯µ­Ç° ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âº£½Õ¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬½¸·ë¤·¤¿Áõ¾þ¤ò¡¢Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹B1³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ü¤·¡¢¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É°ì¿§¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¤Î¤¾¤ß¹­¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ ¡¦ËÌÄÌ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ "¤Á¤¤¤«¤ï"¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î