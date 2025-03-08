Ê¿À®¸µÇ¯2·î24Æü¡¢Êø¸æ¤·¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¡ÖÂçÁÓ¤ÎÎé¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶õÁ°Àä¸å¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼°Åµ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¶µÊ¬Î¥¡×¤Î¸¶Â§¤ä»²Îó¼Ô¤ÎÀÊ¼¡¤ò½ä¤Ã¤Æ¤«¤ó¤«¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿Áòµ·¤ÎÆâËë¤ò¡¢Åö»þ¤Î¹Ä¼¼Ã´Åöµ­¼Ô¡¦ÀÆÆ£¾¡µ×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¹Ä¹¡É×ºÊ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë1·î7Æü¡¢87ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«