¡Ö»ö·ïÈÖ¹æ: WKCC 919/2025¡×¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤¿³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ­»ö¤¬¡¢»ö¤Î½ÅÂçÀ­¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡££³·î£´Æü¤ËÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØONE N¡Ç ONLY¡Ê¥ï¥ó¥¨¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÂ¼¸¬¿®¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¡Ö¹á¹Á01¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´é¤¬¥Ç¥«¥Ç¥«¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã