ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖÍ©Îî¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÍ©Îî¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î²óÅú¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤­¤Ê¤¬¤é²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡¢Í©Îî¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÍ©Îî¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖËÍ¤Î