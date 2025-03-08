´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ï¸½ºß¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ô¤Ï±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ìÉôÃÏ°è¤Ø¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£²ÐºÒ10Æü¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ¢¤ì¤¿¡×»³²Ð»öÈ¯À¸¤«¤é10ÆüÌÜ¤Î7Æü¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤ÏÀÖºêÄ®¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³²Ð»öÈ¯À¸¸å¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ¶è¤Ç¿©ÎÁÉÊÅ¹¤ò±Ä¤à¥Þ¥ë¥µ¥ó¥ß¡¼¥È¤Î»°±ºÎÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¡Êµ¢¤Ã¤Æ¡ËÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë