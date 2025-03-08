¥é¥ó¥¯¥ë´é¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹­¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¹â¤¤ÂÑµ×À­¤Ç¡¢»Å»ö¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡Ê¥é¥ó¥¯¥ë300¡Ë¡×¤Î´é¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥é¥ó¥¯¥ë¥ß¥Ë¥Ð