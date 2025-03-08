º£Æü¤Î³«±¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡ÚÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡Û¡£2025Ç¯3·î8Æü¤Ë¹¬¤»¤¬Éñ¤¤¹þ¤à²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡© ±¿µ¤¤ÎÇÈ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó±¿¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯3·î8Æü¤Î³«±¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Úº£Æü¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡Û³èÆ°Åª¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤âµÈ¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯³èÆ°Åª¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤â¡¢¼«Âð¤Ç°ì¿Í¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¡ý¡£¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§