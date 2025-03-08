¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥° ¢¨3·î7Æü½ªÃÍ¤Î2·î28Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ­ÍîÎ¨ Åì¾Ú33¶È¼ïÃÍ¾å¤¬¤ê¡§27 ¶È¼ïÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 6 ¶È¼ï Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1635ÌÃÊÁÃÍ¾å¤¬¤ê¡§1230 ÌÃÊÁÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 390 ÌÃÊÁÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§15 ÌÃÊÁ Åì¾Ú33¶È¼ïÆ­ÍîÎ¨(¡ó) ¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¾å°Ì3ÌÃÊÁ £±. µ¡³£(0265) +5.89 »°É©½Å ¡¢£É£È£É ¡¢£Ä£Í£Ç¿¹Àºµ¡ £².