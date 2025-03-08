¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢PAPABUBBLE(¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì)Ž£¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë½Õ¿§¤Î¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2025Ç¯3·î6Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢ºù¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤ò3·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎÂ£¤êÊª¤äÁ÷ÊÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ºù¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ìŽ£¤«¤é¡¢½Õ