¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤¬¥æ¥À¥ä¿Í³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½õÀ®¶â¤Ê¤É¤ª¤è¤½590²¯±ßÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶µ°é¾Ê¤Ê¤É¤Ï7Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ìç»äÎ©¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½õÀ®¶â¤ä·ÀÌó¡¢¤ª¤è¤½4²¯¥É¥ë¡á590²¯±ßÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò·Ç¤²¤ë¥Ç¥â¤¬³èÈ¯²½¡£¥æ