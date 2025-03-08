2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´20¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WBCËÜÀï¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿Í½Áª¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ä¡¼¥½¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ë6-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆ±ÅÀ¤Î3²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤µ¤é¤Ë1ÎÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤­3ÎÝÂÇ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤Ê¤É¤³¤Î²ó3ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£4²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤ÇMLB¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç