½ÉÇñ»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥óÊ£¹ç»ÜÀß¡ÈÆá¿Ü¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡É¤¬¡¢3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¡¦Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡ª¥Û¥Æ¥ë ¥Ñ¥é¥Ç¥£¥½¤Î¾ÜºÙ¢£ÆÊÌÚÎ¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê»ÜÀßº£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÆá¿Ü¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¡ÈÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Á´37Éô²°¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¹½¤¨¤¿2³¬¤È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó12Å¹ÊÞ¡õ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥¹¥È¥¢1Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿1³¬¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹