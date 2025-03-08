ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¡§´µ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¤Î´µ¼Ô¤ÎÃÄÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¸å¡¢8·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯8·î°Ê¹ß¤Ë