ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤Ï¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Ë¿¶Éý·Ð¤Æ°ì»þÄã²¼¤â¡¢¤½¤Î¸åÂç¤­¤¯¾å¾º¡áNYºÄ·ô³µ¶· ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤Ï³ô¼°¡¢°ÙÂØ¤Ê¤ÉÆ±ÍÍ¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾å²¼¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×Ä¾¸å¤Ï¾¯¤·Çä¤é¤ì¤¿¸åÈ¿È¯¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï4.23%Á°¸å¤«¤é4.28%Âæ¤òÉÕ¤±¡¢¥É¥ë±ß¤Ê¤É¤Î²¼¤²°ìÉþ¸å¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å°ìÅ¾¤·¤ÆÍø²ó¤ê¤¬Äã²¼¤·4.2075%¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤È¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹­¤¬¤ëºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÍø²¼¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å