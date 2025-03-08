ÊÆ¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á03/07±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á NYÅ·Á³¥¬¥¹ 2.25¡ó ¥·¥«¥´µí 2.03¡ó ¥·¥«¥´¤È¤¦¤â¤í¤³¤· 1.27¡ó NY¸¶Ìý 1.02¡ó NYº½Åü 0.99¡ó NY²þ¼Á¥¬¥½¥ê¥ó 0.35¡ó ¥·¥«¥´µíÆý 0¡ó NY¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë -0.35¡ó ¥·¥«¥´ÂçÆ¦ -0.36¡ó NY¶â -0.42¡ó ¥·¥«¥´¾®Çþ -0.6¡ó NY¥³ー¥Òー -0.71¡ó NY¶ä -1.58¡ó ¢¨¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó