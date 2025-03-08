¡ã03·î07Æü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä ¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ½ªÃÍ¡§36,887.17¡Ê-817.76¡Ë ¹âÃÍ¡§37,221.65 °ÂÃÍ¡§36,813.62 ¢£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§456 ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§1,132 ²£¤Ð¤¤ÌÃÊÁ¿ô¡§47 ¢£TOPIXÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô ½ªÃÍ¡§2,708.59¡Ê-42.82¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS